Madonna sta male: cancellate le date del tour in America

Madonna sta male. La popstar ha dovuto annullare il suo nuovo tour in Nord America per un dolore indescrivibile. In un video postato su Instagram ha comunicato questa triste decisione ai suoi fans, confessando di essere stata così male durante una tappa del suo tour a Madame X a Miami da lasciarla in lacrime.

“Mentre salivo la scala per cantare Batuka a Miami ero in lacrime per il dolore causato dalle mie lesioni, un dolore indicibile negli ultimi giorni. Mi considero una guerriera, non mollo mai, tutta vita ora è il momento di dare retta al mio corpo e di accettare che il dolore è preoccupante” in seguito si è scusata con i suoi fan per essere costretta a cancellare tutto. In tanti grazie a questo tour avrebbero realizzato il sogno di una vita, ovvero quella di vederla su un palco cantare a pochi metri, esibirsi e fare quello che più sa fare meglio. Purtroppo la cantante deve fermarsi e dare retta ai suoi problemi di salute, facendo del suo meglio per risolverli. Tantissimi messaggi di solidarietà e di auguri di pronta guarigione sono spuntati sotto al suo post.