MotoGP | Jorge Lorenzo nell’attesa che annunci il proprio futuro, durante la vigilia di natale, ha messo un curioso post su Twitter.

Quello che stiamo vedendo è un Jorge Lorenzo nuovo, finalmente rilassato e pronto a divertirsi dopo una vita fatta di rinunce per diventare il campione che abbiamo imparato ad ammirare in tutti questi anni. Lo spagnolo però presto dovrebbe tornare in pista, anche se con un ruolo, per così dire, meno pressante.

Jorge Lorenzo, infatti, ha annunciato che presto farà alcune dichiarazioni importanti sul proprio futuro, inoltre ha fatto anche sapere che nella prossima stagione continuerà comunque a frequentare il paddock.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Lorenzo si diverte con un cavallo a dondolo

L’idea sembra essere quella di ritornare in Yamaha per fare da collaudatore alla casa di Iwata e aiutare così Vinales e Valentino Rossi a ritornare in lotta per il titolo iridato, cosa che da diversi anni ormai non si verifica.

Testing my new bike for 2020. We need to improve the power, but I have to say the stability of the bike is unbeatable… 😂😜 Probando mi nueva moto para 2020. Debemos centrarnos en la potencia, pero en cuanto a estabilidad en las curvas vamos sobrados… 😂🤪 pic.twitter.com/nNyopPrklK — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) December 24, 2019

Intanto però, durante la vigilia di natale, Lorenzo ha pubblicato una curiosa foto che lo ritrae mentre gioca su callo a dondolo di legno con la seguente didascalia: “Sto provando la mia nuova moto per il 2020. Dobbiamo migliorare la potenza, ma devo dire che la stabilità della moto è imbattibile”.

Antonio Russo