Tragedia di Natale: a Pordenone giovane centauro muore con la moto da cross acquistata pochi giorni prima.

Tragedia a Fiume Veneto nel giorno della Vigilia di Natale. Era in sella alla sua moto, regalatagli dai genitori per Natale, quando per cause in corso di accertamento, poco dopo le undici, mentre percorreva Via Viatta, a Fiume Veneto in provincia di Pordenone, ha perso il controllo del ciclomotore cadendo in un fossato e terminando la sua corsa contro una spalletta in cemento. A nulla sono valsi i soccorsi. E’ deceduto così Luca Pezzuttti, 17 anni residente a Fiume Veneto.

Era il suo sogno, quella moto da cross, una Honda, acquistata due giorni prima con il suo primo stipendio. Ma Luca Pezzutti aveva 17 anni non poteva aspettare Natale. Era troppo entusiasta di provare la sua nuova moto sulle strade circostanti la sua abitazione. Luca Pezzutti, elettricista di Pescincanna di Fiume Veneto (Pordenone), è morto così, praticamente sul colpo, nel fiore dei suoi 17 anni, mentre guidava felice. Il decesso è avvenuto all’istante a causa dei gravi traumi riportati. Ad allertare i soccorsi è stato un uomo, che in quel momento stava tagliando la legna in un campo vicino, che ha riferito di aver visto sfrecciare la due ruote e poi di aver udito un forte botto.

Sul posto è immediatamente intervenuta l’ambulanza del 118 con medico a bordo, che altro non ha potuto fare che constatare il decesso del giovane. Distrutti i genitori che hanno visto distrutti i sogni di una vita. Per favorire i soccorsi e bonificare la zona dell’incidente è stato inviato anche un equipaggio dei Vigili del fuoco del distaccamenti di San Vito al Tagliamento.