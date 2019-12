F1 | Forbes si è occupata di stilare una classifica dei primi 10 sportivi più pagati di questi ultimi 10 anni. Tra loro un solo pilota: Hamilton.

Con il 2020 che è alle porte si chiude il secondo decennio di questi anni 2000. Tante cose sono successe in questa decade e molti soldi sono piovuti sui protagonisti delle gare di MotoGP e F1. Nonostante ciò, nella classifica dei 10 sportivi più ricchi del decennio stilata da Forbes compare un solo protagonista del motorsport: si tratta di Lewis Hamilton.

Il pilota della Mercedes si è piazzato in ultima posizione in questa speciale classifica con ben 400 milioni di dollari guadagnati in questi ultimi 10 anni. Hamilton ha battuto quindi la concorrenza di colleghi come Vettel e Alonso che pure hanno avuto contratti importanti in questi anni.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Solo una donna tra i primi 40

Nella classifica mancano, invece, i rider della MotoGP. Con Marc Marquez e Valentino Rossi che non sono riusciti a rientrare tra i primi 10 della classifica. I 400 milioni di Lewis però impallidiscono davanti al primatista Floyd Mayweather Jr., che ha portato a casa 915 milioni di dollari in questi ultimi 10 anni. Dietro il noto pugile c’è Cristiano Ronaldo con 800 milioni e Messi con 750.

Nonostante i tanti problemi Tiger Woods, invece, si è piazzato in 6a piazza con 615 milioni di dollari. Per le donne, invece, solo Serena Williams compare tra i primi 40 atleti sportivi più pagati con 215 milioni di dollari guadagnati.

Antonio Russo