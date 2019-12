Flavio Briatore dice la sua sulla prospettiva di vedere Lewis Hamilton e Toto Wolff alla Ferrari dal 2021. Bocciando questa ipotesi senza appello

Flavio Briatore boccia senza appello i piani futuri di mercato piloti (e team manager) della Ferrari. Né Lewis Hamilton né Toto Wolff: la Rossa di Maranello è fuori strada, se pensa di fare shopping di uomini alla rivale Mercedes. Secondo l’ex boss pluri-iridato di Benetton e Renault, infatti, sono altri gli elementi che servono alla Scuderia per tornare a vincere il titolo mondiale.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Intanto, il manager piemontese non è d’accordo con la prospettiva di portare in Italia il sei volte iridato Hamilton a partire dal 2021: “Fra lui e Charles Leclerc, mi tengo Leclerc. E costa pure meno…”, ha dichiarato ai microfoni di Radio Rai, durante il programma La politica nel pallone di Gr Parlamento.

Leggi anche —> “Perché dico no a Hamilton in Ferrari”: Flavio Briatore non è convinto

I problemi Ferrari secondo Briatore

I guai della Ferrari, infatti, non dipenderebbero dai piloti: “Quello che conta è la macchina”, prosegue Briatore. “La Renault, ad esempio ha dato una barca di soldi a Ricciardo, ma era meglio investirli nello sviluppo della monoposto: la Ferrari deve lavorare per avere una macchina a mezzo decimo dalla Mercedes, poi il pilota fa la differenza”.

Quanto al team principal, Flavio ha ricevuto conferme dal diretto interessato che Toto Wolff non passerà al Cavallino rampante: “Ho cenato con lui l’altra sera e resterà dov’è”, rivela. “Lui è un azionista Mercedes, non ha nessun senso che vada a fare il dipendente di un altro team. E poi non credo che lui rappresenterebbe la soluzione ai problemi: in Ferrari ci vuole un leader. Cosa che la Ferrari al momento, pur con tutto il rispetto per Binotto, non ha”.

Leggi anche —> Toto Wolff a sorpresa: “Io e Lewis in Ferrari? Vi dico cosa voglio fare”

Dunque, migliorare la competitività della monoposto e trovare un condottiero che sappia tenere in mano le redini della squadra: questo è ciò che serve davvero alla Ferrari, secondo Flavio Briatore. Infine, l’ex manager di Fernando Alonso conclude dando il suo appoggio ad un eventuale approdo della Formula 1 con un Gran Premio in Arabia Saudita: “È un Paese che ha avuto un’evoluzione incredibile negli ultimi due anni, che si sta aprendo in modo straordinario e dove ci sono grandi possibilità di investimenti: per quanto ne so stanno già trattando”.