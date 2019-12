Fedez con l’intimo di Diletta Leotta addosso: il web si scatena – FOTO

Fedez sta passando il Natale insieme alla famiglia sulle Dolomiti nel Lefay Resort & Spa, e proprio qui ha deciso di mettersi a nudo. Si è fatto fotografare in una piscina con addosso soltanto dei boxer e alle sue spalle lo sfondo della montagna. I boxer che ha addosso sono quelli di uno spot pubblicitario che stanno trasmettendo in televisione con Diletta Leotta come protagonista.

Sotto al post pubblicato da “Intimissimiuomo”, compaiono una sfilza di commenti che prendono in giro il cantante per il suo look, e soprattutto gli chiedono come sia possibile stare in una piscina, semi nudo, in montagna. “La faccia sconvolta è perché sta morendo di freddo?” chiede un utente, incredulo. C’è un rapporto di “ironia”, se così si può dire, tra i frequentatori di Instagram e il rapper. Spesso lo prendono in giro anche per i motivi più futili. Solitamente il cantante, che ha dimostrato più volte di essere permaloso, risponde a tono ai commenti facendo sentire la sua voce. Replicherà anche stavolta alla sfilza di utenti che hanno commentato la sua foto?