Per Diletta Leotta è tempo di mantenersi in forma nonostante le festività natalizie. Solo che lo fa con un abbigliamento che fa impazzire i suoi fans.

Allenamento caldissimo per Diletta Leotta, nonostante il freddo dicembrino. La 28enne giornalista di DAZN si trova attualmente dalla sua famiglia a Catania, dove ha trascorso il Natale. E complice le belle giornate di fine anni che hanno baciato la Sicilia, la conduttrice di vari programmi non solo sportivi ne ha approfittato per concedersi una bella sessione di jogging. Ovviamente la cosa ha fatto notizia, e per l’abbigliamento scelto da Diletta Leotta, che ha indossato una giacca sportiva rigorosamente aperta ed un top il più minuscolo possibile. Sotto invece ecco dei pantaloni da ginnastica attillati. Fascetta in testa, eccola ancora una volta alla conquista di Instagram, con migliaia e migliaia di followers in delirio per lei.

Diletta Leotta, ancora una volta i suoi ammiratori la osannano

I ‘mi piace’ ed i messaggi di ammirazione, anche fin troppo entusiastici in alcuni casi, si sprecano. Il tutto è apparso in una apposita storia sul noto social network. Su Instagram la bella catanese ha trovato una vera e propria miniera d’oro. Difatti non mancano anche post a carattere commerciale grazie alla notevole popolarità acquisita. Ed ogni sua pubblicazione vale tanti soldi. Proprio come i maggiori influencer di successo.

