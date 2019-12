Una volta, il Consumer Electronics Show di Las Vegas si focalizzava sull’elettronica di consumo.

Attualmente, lo fa ancora, ma la continua evoluzione dei sistemi elettronici nei veicoli porta le case automobilistiche ad un sempre più crescente interesse a partecipare. Case-in-point è questa curiosa concept car della Honda, conosciuta semplicemente come Augmented Driving Concept.

Il suo design fuori dal mondo e gli interni vuoti identificano questa vettura come un vero e proprio concept, il che significa che non la vedrete mai in produzione. Per quanto riguarda il nome, che evoca immagini di schermi di fantasia e grandi display che presentano al guidatore una vista aumentata dell’ambiente circostante, ma l’Augmented Driving Concept non offre nulla del genere. Secondo Honda, questo veicolo cerca di essere un veicolo autonomo per le persone che “vogliono ancora provare l’emozione e il brivido della guida”. Se trovate questa affermazione piuttosto paradossale, non siete i soli.

Honda spiega ulteriormente il suo strano concept dicendo che “presenta una transizione senza soluzione di continuità dalla guida autonoma a quella semi-autonoma” attraverso un volante speciale che è essenzialmente un’unità di controllo all-in-one. Il design del concetto è quello di un veicolo completamente autonomo, privo dei tradizionali comandi, ad eccezione di uno strano volante che offre al guidatore la possibilità di prendere immediatamente il controllo. Non è esattamente una tecnologia all’avanguardia, ma questo volante adotta anche il ruolo di acceleratore e freno. Tirando indietro il volante si dice alla macchina di rallentare. Spingere il volante lo fa accelerare. Perché si sa, è molto più facile che usare un pedale dell’acceleratore o del freno insieme a un volante.

Per dimostrare ulteriormente la straordinaria capacità di questa macchina, Honda include un diagramma che mostra come la guida aumentata può portarvi in posti incredibili che una semplice auto automatizzata apparentemente non può raggiungere.

L’azienda spiega inoltre che il suo concept ha diversi sottomodelli per il funzionamento semi-autonomo. Invece di un’auto completamente autonoma senza controlli e con una destinazione impostata e pre-programmata, il concept di realtà aumentata permette ai passeggeri di interrompere facilmente i comandi senza necessariamente passare al controllo manuale completo. In questo modo, è possibile salire sulla propria auto autonoma e mettersi in viaggio con l’avventura nel cuore e assolutamente nessuna destinazione in mente. È interessante, ma non si potrebbe fare la stessa cosa anche solo costruendo un’auto autonoma con i normali comandi?

In ogni caso, è possibile vedere questo concept stravagante e anche fare un giro di prova virtuale al CES Show 2020, in arrivo a gennaio al Las Vegas Convention Center.