Stasera in TV: programmi in TV di mercoledì 25 dicembre ottobre 2019 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TG

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La Bella e la Bestia

23:38 – TG1 60 Secondi

23:40 – La Bella e la Bestia – Un magico Natale

00:50 – TG1 NOTTE

01:20 – Che tempo fa

Rai 2

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Il Natale dei miei ricordi

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Salemme il bello… della diretta! (show)

23:40 – Ll’arte d’ ‘o Sole

01:55 – Buddy, il pastore di Natale

03:15 – Piloti

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob Gigio

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Che storia è la musica

00:05 – TG3

00:13 – Meteo 3

00:20 – Gatta Cenerentola

Rete 4

18:58 – TG4

19:33 – METEO.IT

19:35 – Tempesta d’amore – 2 – 1aTV

20:32 – Via col vento – 1 PARTE

21:15 – TGCOM

21:17 – METEO.IT

21:21 – Via col vento – 2 PARTE

00:52 – Innamorarsi – 1 PARTE (film sentimentale, con Robert De Niro, Meryl Streep, Harvey Keitel, Dianne Wiest)

01:23 – TGCOM

01:25 – METEO.IT

01:29 – Innamorarsi – 2 PARTE

02:52 – TG4 Lultima ora Notte

Canale 5

18:45 – Caduta libera

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:21 – Il peggior Natale della mia vita – 1 PARTE (commedia, con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Antonio Catania, Diego Abatantuono, Anna Bonaiuto, Laura Chiatti, Dino Abbrescia, Alessandro Besentini, Francesco Villa)

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – Il peggior Natale della mia vita – 2 PARTE

23:15 – Michael Buble’s Christmas in Hollywood – 1 PARTE

00:09 – TGCOM

00:10 – METEO.IT

00:13 – Michael Buble’s Christmas in Hollywood – 2 PARTE

01:00 – TG5 – NOTTE

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:26 – Elf – 1 PARTE

20:23 – TGCOM

20:26 – METEO.IT

20:29 – Elf – 2 PARTE

21:24 – Up & Down

00:00 – Lo schiaccianoci – 1 PARTE (film di avventura, con Elle Fanning, Nathan Lane, John Turturro, Frances de la Tour, Richard E. Grant, Yuliya Vysotskaya, Shirley Henderson, Aaron Michael Drozin, Charlie Rowe, Peter Elliott)

00:57 – TGCOM

01:00 – METEO.IT

01:03 – Lo schiaccianoci – 2 PARTE

02:00 – STUDIO APERTO – La giornata

La7

18:10 – Josephine, Ange Gardien

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Pomi d’ottone e manici di scopa

22:30 – 20.000 leghe sotto i mari

00:30 – TG LA7 Notte

00:35 – 20.000 leghe sotto i mari (secondo tempo)

Iris

19:15 – HAZZARD – Fantasma del generale

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – Il cuore di drago

21:00 – Midnight in Paris

23:06 – Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni

01:11 – Nina

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 5

19:15 – Affari al buio Vecchi trucchetti

19:45 – Affari al buio Rimanere concentrati

20:15 – Basket Room : NBA Christmas Day

20:45 – NBA: Philadelphia – Milwaukee Christmas Day Live

23:30 – NBA: Golden State – Houston Christmas Day Live

02:00 – Whore

TV8

17:45 – Dickens – L’uomo che inventò il Natale

19:30 – Artisti del panettone – Iginio Massari

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Un Natale per due

23:15 – Natale con i tuoi

01:00 – Un amore nella neve

02:45 – Non volevo: è stata colpa sua