Poliziotti come Babbo Natale: regalano 3mila euro alle famiglie

Un bellissimo gesto quello dei poliziotti di Bari, che si sono trasformati in Babbo Natale: hanno deciso di rinunciare a 3mila buoni pasto per regalare cibo a 600 famiglie. Sale, olio, latticini, pasta e caffè sono solo alcuni dei generi alimentari a lunga conservazione per un valore di 16mila euro donati dagli agenti della questura a quattro associazioni.

Hanno rinunciato in un anno a 3mila euro di buoni pasto, pari a circa 16mila euro, per acquistare derrate alimentari per le famiglie di Bari in difficoltà economiche. Gli agenti della questura cittadina hanno fornito a quattro associazioni di volontariato locale cibo di ogni genere da distribuire a 600 famiglie in difficoltà seguite. Un gesto di solidarietà dei poliziotti in servizio al quale si sono aggiunte le donazioni dell’azienda che gestisce la mensa della caserma per i bisognosi baresi. Sul web sono stati in molti a commentare questa cosa e a congratularsi con gli uomini che hanno rinunciato a tanto per questo bellissimo gesto.

