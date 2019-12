Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 25 dicembre 2019. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Giornata di Natale all’insegna del sole su tutta l’Italia. L’anticiclone ha portato un vortice di alta pressione e tempo in gran parte stabile e soleggiato, salvo addensamenti sulle Alpi confinali con un po’ di neve sull’Alto Adige sopra gli 800/1000m. In serata nubi in aumento in Puglia. Maestrale moderato o teso al Sud e sulle isole maggiori, temperature in aumento. Temperature massime in lieve aumento e comprese tra 10 e 15°C, di poco superiori sulle regioni dell’estremo Sud e delle Isole maggiori.

Giovedì 26 dicembre gelate mattutine sulle zone alpine e sull’Umbria, tempo stabile e cieli sereni su tutte le regioni del Bel Paese. Nubi sparse anche sul basso versante tirrenico, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in diminuzione su tutta Italia per l’afflusso di correnti più fresche da Nordest. Temperature massime stabili, le minime in calo e comprese fra 3 e 8°C, di poco superiori su Puglia e Isole maggiori. Deboli nevicate ad alta quota sulla fascia alpina centrale e occidentale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. A Genova code sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 114.3 – direzione: Milano) tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia per lavori. Rallentamenti anche sulla A12 Genova-Livorno (Km 9 – direzione: Rosignano) tra Genova est e Genova Nervi per lavori.

Si invitano gli automobilisti alla cautela sulla A11 Firenze-Pisa nord a causa di banchi di nebbia in diradamento tra Prato Ovest e Pistoia.