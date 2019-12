Sceglie di non mettere il trucco Martina Colombari, e di mostrarsi al naturale. E qual è il risultato? I suoi followers non credono ai loro occhi.

Anche Martina Colombari fa gli auguri di Natale ai propri fans. E lo fa a mezzo social, come molti altri vip. La Miss Italia 1991, da molti anni compagna dell’ex calciatore Alessandro Costacurta, ha voluto però distinguersi da altre bellissime donne dello spettacolo. Infatti tra gli ultimi post pubblicati per interagire con il suo quasi milione di followers, la 44enne originaria di Riccione ha scelto volutamente di non mettere su di sé neppure un filo di trucco. Ed il risultato è sconvolgente. In positivo. Perché Martina risulta essere comunque bellissima. Merito anche della forma fisica che lei cura in maniera maniacale, con fisico asciutto e sodo, pelle lucida e liscia e quegli occhi di un azzurro intenso che non sono propri a molti. I fans non hanno potuto fare altro che rivolgerle degli strameritati complimenti. “Martina ma tu sei più bella senza trucco, non è possibile!”.

Visualizza questo post su Instagram Siamo fatti di scelte e di conseguenze …. Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 23 Dic 2019 alle ore 3:56 PST

Martina Colombari, senza trucco su Instagram è pazzesca

Questa decisione di mostrarsi al naturale è piaciuta proprio a tutti. I commenti di entusiasmo da parte dei suoi numerosi ammiratori si susseguono l’uno dopo l’altro. Ed in molti le chiedono di fare altre foto così.

Visualizza questo post su Instagram N-E-V-I-C-A -A-A-A-A-A 🌲❄️🌲❄️🌲❄️🌲❄️🌲 Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 22 Dic 2019 alle ore 2:36 PST