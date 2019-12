Diletta Leotta, svelata l’identità del fidanzato: “È una storia importante”

Diletta Leotta è una delle conduttrici più apprezzate di questo 2019 in Italia, sia per la sua professionalità che per la sua incantevole bellezza. Diletta ha ritrovato l’amore da poco ed è attualmente fidanzata. Solo venti giorni fa aveva dichiarato di voler tenere la cosa riservata e non entrare nei dettagli della sua relazione con Daniele Scardina. Ora il pugile conosciuto come King Toretto sembra uscire allo scoperto.

Al settimanale Chi, che ha nuovamente beccato i due a cena in un ristorante di Milano, ha ammesso l’esistenza di questo amore: “È una storia importante” ha dichiarato. “Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”. Una storia d’amore che sicuramente farà parlare tantissimo nel prossimo anno che sta per cominciare. Sono in molti sul profilo della giornalista sportiva ad essersi congratulati con lei per questa storia e ad augurarle tutta la fortuna di questo mondo.