Si chiamava Dario D’Alessandro ed un incidente lo ha portato via nelle prime ore del Natale. Era un predestinato del nuoto con importanti titoli vinti.

È morto Dario D’Alessandro, giovanissimo campione di nuoto che si era distinto sin da ragazzino per i brillanti risultati sportivi conseguiti. In particolare era campione italiano under 18 di nuoto pinnato. Aveva soltanto 16 anni e ha perso la vita in seguito ad un drammatico incidente stradale avvenuto a Capezzano Pianore, una frazione del comune di Camaiore, in provincia di Lucca. Dario D’Alessandro aveva trascorso la sera della vigilia di Natale con i suoi parenti. Al termine è uscito per provare lo scooter nuovo appena ricevuto, ma purtroppo è avvenuto l’incidente. Dai rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, sembra che Dario abbia urtato un’auto che veniva prima di lui. Poi a questo violento impatto ne sarebbe seguito un altro, contro ad un muro attiguo.

Dario D’Alessandro, ancora da capire le cause dell’incidente mortale

Dopo la cena in famiglia, Dario stava effettuando diverse tappe per salutare degli amici e fare loro degli auguri. Ma alle 02:00 di notte ecco la tragedia. Non ancora chiari invece i motivi che hanno portato al verificarsi di un incidente. Resta in particolare da capire se il 16enne stesse rispettando gli standard richiesti per quanto riguarda il mantenimento della distanza di sicurezza. Ma anche la scarsa visibilità, la presenza di una buca sul manto stradale od una curva insidiosa potrebbero aver portato la vittima a perdere il controllo del mezzo a due ruote del quale era alla guida. Pare che Dario sia morto sul colpo. I soccorsi medici sopraggiunti nel breve volgere di pochi istanti lo hanno trovato già privo di vita. Sconvolti la famiglia ed i tanti amici.

