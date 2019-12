In apertura delle feste di Natale Corinna Schumacher ha voluto scrivere ai fan del marito Michael invitandoli a restare uniti e a credere nella ripresa.

Il 29 dicembre saranno 6 anni dal tragico incidente che lo vide coinvolto sulle nevi di Meribel mentre era in vacanza con la famiglia, ma Michael Schumacher non è mai uscito dalla mente dei suoi tifosi e in generale degli amanti del motorsport.

In vista del triste anniversario della caduta che ha compromesso la salute del campionissimo delle ruote scoperte, l’inseparabile compagna di vita del Kaiser Corinna ha incitato i fan a non smettere di credere nel ritorno alla normalità del sette volte iridato.

“Le grandi cose cominciano con piccoli passi. Ogni piccolo pezzetto può alla fine costruire un mosaico. Insieme si è più forti ed è esattamente combinando le nostre energie che il movimento #KeepFighting riuscirà più facilmente ad incoraggiare gli altri”.

Anche il presidente del fan club dedicato a Schumi Reiner Ferling ha voluto comunicare con tutti gli ammiratori che continuano a sostenere il tedesco in questo momento difficile e tanto lontano dalle gioie del passato. “Ogni giorno abbiamo la speranza che prima o poi tornerà in pubblico. Sappiamo che è in buone mani, che riceve tutto l’amore, le cure e la sicurezza necessari, inoltre può contare su una grande famiglia. Per quanto ci riguarda continueremo a sostenerlo come possiamo“, il suo messaggio.

Nel silenzio assoluto e assordante circa le condizioni dell’ex ferrarista, hanno fatto rumore le recenti parole del dottor Jean-Francois Payen che pur non svelando nessun dettaglio dei trattamenti che sta affrontando il pilota ha detto: “Abbiamo un piano di recupero che va da uno a tre anni. Io visito Michael con una certa regolarità e ogni minimo miglioramento che vedo lo comunico ai suoi cari“.

