Le vacanze di Natale di Cecilia Rodriguez non sono cominciate come previsto, con ben due inconvenienti che sarebbe stato meglio evitare.

Per Cecilia Rodriguez le vacanze di Natale avvengono in alta montagna. Con lei ci sono il fidanzato Ignazio Moser e degli amici. Una scelta molto diversa da quella effettuata dalla sorella Belen, che invece si trova a Napoli in compagnia dei parenti di Stefano De Martino. Per quanto riguarda Cecilia, questo periodo di relax non sembra però corrispondere con quanto desiderato. Dopo avere partecipato ad una cena con soli uomini, cosa che l’ha messa in un giustificato ed evidente imbarazzo, la 28enne argentina si è ritrovata anche da sola in seggiovia. Lei si è lamentata dicendo su Instagram di sentirsi discriminata perché non aveva portato gli sci con sé. Come se non bastasse fa davvero freddo in Val Gardena, sulle Dolomiti. E non è certo chissà quale scoperta.

Cecilia Rodriguez, vacanze difficili per lei in Val Gardena

Le mie vacanze sono iniziate oggi, sono davvero felice 😁 GRAZIE 🙏

Ma Cecilia ci ha tenuto a precisare come non sia abituata ad esporsi a certe temperature così basse. “La situazione non mi piace per niente. Sono Argentina, non sono una ragazza per la montagna e sto morendo di freddo”. Ad ogni modo, dagli scatti postati sul suo seguitissimo profilo Instagram, sembra proprio che la vacanza comunque stia andando bene.

