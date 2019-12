La produzione di Fisker di veicoli utilitari completamente elettrici si sta già profilando come un’interessante offerta sul mercato.

Quando arriverà negli showroom nel 2021, avrà caratteristiche interessanti come i segnali di svolta integrati nei montanti D e un tetto solare a tutta lunghezza, e non è tutto. In un nuovo teaser del SUV Ocean, il produttore ha rivelato il cosiddetto California Mode che è “brevettato da Fisker” e “Ocean breeze approved“.

In un post su Facebook, la casa automobilistica spiega che questa modalità aprirà sostanzialmente tutti i nove finestrini del veicolo con la semplice pressione di un pulsante. A questo punto, non sappiamo se questa funzione sarà controllata attraverso il portachiavi o attraverso un pulsante da qualche parte all’interno dell’abitacolo del SUV elettrico.

A primo impatto, questa non sembra una funzione straordinaria – abbiamo visto simili caratteristiche globali di apertura dei finestrini su molte auto più vecchie, che vanno dalle Ford tradizionali ai prodotti premium di fascia alta. Tuttavia, la soluzione di Fisker aumenta il numero di finestrini e sembra includere anche il lunotto posteriore per un più facile accesso al vano di carico.

La Fisker Ocean sarà alimentata da due motori elettrici per una configurazione a trazione integrale e un pacco batterie da 80 kWh fornirà un’autonomia di circa 483 chilometri tra una carica e l’altra. Non si sa molto altro a questo punto, ma Fisker mira a vendere il SUV con un prezzo di partenza inferiore ai 40.000 euro. L’azienda seguirà lo stesso modello di strategia di vendita della Tesla – creando negozi per vendere le auto direttamente ai clienti invece di passare attraverso i concessionari.