Wanda Nara in rosso per Natale: il vestito esplode, web in delirio

Una delle showgirl straniere più amate e desiderate di sempre è sicuramente la bellissima Wanda Nara. Sposata con Mauro Icardi, la modella argentina si è affermata in televisione soprattutto per la sua incantevole bellezza. Sui social è seguitissima e amata, i suoi follower non si perdono mai neanche un suo scatto: c’è da dire che sa come conquistare l’attenzione di tutti, postando continuamente scatti provocanti in cui le sue forme sono visibili a tutti. Ogni suo scatto è sempre in grado di fare record di likes ed i commenti.

Il suo account Instagram vanta oltre di 5,9 milioni di followers e ha tantissimi ammiratori sempre pronti a riempirla di complimenti: in una recente intervista ha dichiarato che, motivo della sua sensualità, è la differenza d’età che ha con il marito. “La verità è che soffro la differenza d’età con Mauro, ho sette anni più di lui. Ci tengo ad essere sexy, anche sui social. Mi nascondo dietro un personaggio. Se ti fai conoscere e capiscono il tuo punto debole, poi sanno dove colpirti”.