Chi, come Valentino Rossi, preferisce il mare; chi la montagna; chi, come Marc Marquez, resta a casa. Dove passano le vacanze invernali i piloti di MotoGP

Al termine di una lunga e massacrante stagione del Motomondiale, fatta di ben diciannove Gran Premi, i piloti di MotoGP si stanno concedendo le meritate vacanze invernali. Solo qualche settimana di stop, a cavallo tra le festività di Natale e Capodanno, prima che da gennaio partano le presentazioni delle nuove moto e da inizio febbraio si ricominci l’attività in pista con i primi test a Sepang.

Le ferie più movimentate sono indubbiamente state quelle di Valentino Rossi, che non ha abbandonato i motori, prima grazie allo scambio con la Mercedes di Lewis Hamilton, poi partecipando alla 12 Ore del Golfo sulla Ferrari. Solo dopo questi ultimi due appuntamenti dell’anno ha potuto staccare finalmente la spina, volando in Messico, precisamente ad Akumal, nella penisola dello Yucatan, insieme agli amici e alla fidanzata Francesca Novello.

Come lui, scelgono il sole e la spiaggia anche Johann Zarco, che si è recato nelle Maldive con la sua compagna Veronika Thielova, e l’ormai ex pilota Jorge Lorenzo, che ha preferito Bali. Controcorrente invece Alex Rins, che non ha disdegnato la neve per queste ferie natalizie. I più stakanovisti in assoluto, però, sono quei centauri che hanno deciso di non abbandonare i loro allenamenti nemmeno durante la pausa: parliamo ad esempio di Fabio Quartararo, di Danilo Petrucci, ma anche di Andrea Dovizioso. Maverick Vinales ha organizzato una soluzione intermedia: è volato sì in un posto caldo, il Qatar, ma per usufruire di strutture di preparazione all’avanguardia.

Infine, i fratelli e neo compagni di squadra Marc e Alex Marquez sono rimasti a casa, in Catalogna: per il campione del mondo si è trattato di una scelta obbligata, visto che è costretto a portare avanti la fisioterapia per recuperare dall’intervento chirurgico alla spalla a cui si è sottoposto dopo la conclusione del campionato. Non per questo, però, gli sono mancati i momenti divertenti: dopo aver dato il calcio d’inizio simbolico all’attesissima partita tra il suo Barcellona e il Real Madrid, nei giorni scorsi ha festeggiato il suo ottavo titolo iridato in una cena con tutto il suo fan club MM93.