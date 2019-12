Sara Tommasi ricomincia da zero: il racconto della sua nuova vita

Sara Tommasi ha completamente cambiato vita. La showgirl che è arrivata al successo grazie al reality “L’Isola dei Famosi” è scivolata in un lungo periodo buio, che l’ha vista abusare di sostanze stupefacenti e prendere parte a film pornografici. Adesso è tornata nella sua città natale insieme alla famiglia, dove ha deciso di aprire una panetteria. Il locale aperto soltanto qualche settimana fa si chiama “Le forme del grano” e, in un comunicato stampa riportato da Dagospia, rivela: “Amo molto questo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno. Spero sempre che mi richiamino in televisione, è quello il mio lavoro, è quello che amo fare” ha raccontato con grande sincerità, senza nascondere il suo più grande desiderio.

“Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality-show, al GF Vip volentieri oppure perché no, tornare a L’Isola dei Famosi. Nel 2006 ho partecipato al reality e mi sono classificata quarta, mi candido ufficialmente per la prossima edizione, e questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale”.