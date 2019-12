Il profilo Instagram di Sabrina Salerno si arricchisce di nuovi, sensuali scatti. La cantante ligure ama tenere vivo il rapporto con i fans.

Bellissima Sabrina Salerno. Oggi come negli anni ’80, la cantante originaria di Genova ha conservato intatte la propria avvenenza e tutta la sensualità che l’hanno sempre contraddistinta. E non è un caso che ancora adesso ai suoi concerti ci siano spesso il tutto esaurito. Come tante altre celebrità, anche Sabrina Salerno ha un proprio profilo personale Instagram, molto seguito ed apprezzato. E lì di scatti sensuali ce ne sono a profusione. Lei sa sempre come ammaliare, e mai travalicando il buon gusto e la decenza. Difatti Sabrina Salerno di complimenti ne riceve anche da molte donne. Che ammirano il suo carattere e quello che l’ha permessa di arrivare al successo mantenuto ormai da 30 anni.

Di momenti difficili ce ne sono stati, come capita a tutti. Qualche mese fa fu proprio la stessa Sabrina a parlarne. “Mi innamorai di un uomo ma ogni mia mossa veniva controllata da un manager malvagio. Si è preso tutti i miei soldi, si è approfittato di me. Mi ha resa insicura e ha fatto tramontare quella possibilità”. Ma la Salerno però non rimpiange nulla, con un figlio ormai cresciuto ed un marito – Enrico Monti – che la ama da molti anni.

