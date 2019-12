Fino ad ora di Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese, non avevamo molto sentito parlare: chi è questo ragazzo coinvolto nell’incidente di Gaia e Camilla.

Prima dell’incidente che ha cambiato per sempre la vita delle famiglie di Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, per molti lui era un perfetto sconosciuto. Stiamo parlando di Pietro Genovese, figlio del famoso regista Paolo. Il ragazzo, che ha solo vent’anni, stava guidando il Suv che ha ucciso le due sedicenni romane.

Dagli ultimi aggiornamenti sul caso, riportati nell’edizione serale del Tg5, la morte delle due ragazze sarebbe stata causata esclusivamente dal primo impatto, cioè quello con la macchina di Pietro. Non dalla concomitanza di un passaggio successivo di automobili, com’era balzato in un’ipotesi nelle ore successive all’incidente, avvenuto il 21 dicembre.

Pietro Genovese, chi è il figlio del regista Paolo, coinvolto nell’incidente delle due sedicenni romane Gaia e Camilla

Pietro Genovese è nato e vive a Roma con il resto della sua famiglia. Ha la maturità classica ottenuta al Goffredo Mameli ed è un appassionato di Rugby. Il ragazzo è stato testimonial di un video informativo sulle malattie intestinali come il morbo di Crohn, da cui è affetto, girato dal padre. Fino ad ora il ventenne non era mai stato al centro di gossip riguardanti la sua vita.

Gaia e Camilla sono morte sul colpo mentre Pietro è risultato positivo a entrambi i test su droghe, cocaina e cannabis, e alcool, 3 volte la soglia massima di 0,5 g per litro, anche se per un neopatentato come lui la soglia in realtà è lo 0. Non è possibile sapere però quanto tempo prima il ragazzo avesse assunto droghe poiché queste rimangono in circolo nel sangue per alcuni giorni.

