E’ il terzo caso di meningite a Villongo, in provincia di Bergamo. Nel Comune lombardo è già allarme per la popolazione. Pronte le vaccinazioni

Terzo caso di meningite in Lombardia. Stavolta è toccato ad un uomo di 36 anni di Villongo. Ricoveratosi all’ospedale di Brescia, gli è stato diagnosticata sepsi da Meningococco C. E’ il terzo caso della cittadina bergamasca. Una ragazza di 19 anni ha perso la vita all’inizio del mese di dicembre. Non sono pochi i casi di meningite, ormai da qualche anno tornata in Italia. Sporadicamente si registrano casi e alcune volte, purtroppo, sono anche fatali. Per questo motivo e anche per la striscia di casi in poco tempo, le istituzioni locali hanno deciso di intervenire per prevenire altri contagi.

Vaccinazioni per tutti, è allarme in Lombardia per il nuovo caso di meningite

Le istituzioni locali sono decise ad intervenire per frenare l’epidemia. Il terzo caso di meningite in poche settimane ha messo in allarme Comune e Regione. Si è pensato ad una campagna di vaccinazioni riguardante tutta la popolazione del comune lombardo colpito. L’età dovrebbe essere compresa tra gli 11 e i 50 anni: “Le analisi hanno confermato un nuovo caso di Sepsi da Meningococco C per un cittadino residente a Villongo. Abbiamo già avviato le profilassi ed estenderemo l’offerta vaccinale fino ai 50enni del paese”. Queste le parole dell’assessore al Welfare Giulio Gallera e del sindaco Maria Ori Belometti. Gli enti coinvolti sono anche le Ats di Bergamo, di Brescia e la Asst di Bergamo Est. Sono inoltre state concesse le aperture aggiuntive dell’ambulatorio a Sarnico nei giorni 24 – 27 – 30 e 31 dicembre e 2 – 3 gennaio. Questi dovranno assistere gli abitanti per le vaccinazioni previste nell’intervento congiunto degli enti coinvolti. Allo stesso modo l’assessore Gallera e il sindaco Belometti stanno valutando eventualmente l’apertura di un ambulatorio straordinario nel paese colpito.

Leggi anche > Meningite e tubercolosi, bambino gravissimo

Vaccinazioni in arrivo (aig europe)