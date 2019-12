Com’è diventata Natalia Estrada oggi? Sempre bella, nonna in tempi super precoci e con tante cose da fare. La ragazza degli anni ’90 è cambiata solo fuori.

In molti si chiedono dove sia finita Natalia Estrada oggi. La prorompente showgirl spagnola è stata uno dei volti più noti dello spettacolo italiano nel corso degli anni ’90. E con Giorgio Mastrota formava una bella coppia. Gli italiani la ammirarono e la acclamarono quando ballò il flamenco in ‘Il Ciclone’ di Leonardo Pieraccioni nel 1996. Poi l’iberica ha preso parte a diversi programmi televisivi di Mediaset, come ‘La Sai l’Ultima?’ e ‘Il Gioco delle Coppie’. Di Natalia Estrada oggi sappiamo che si è sposata di nuovo, con l’italiano Andrea Mischianti. Insieme hanno aperto un sito web che tratta di viaggi, ranch-academy.com. È presente il tale spazio web il loro tour a cavallo percorso per le strade dell’America. La Estrada, nata a Gijon il 3 settembre 1972, vive in tutta tranquillità a Corazzone, località situata in provincia di Asti. Lei è anche presidente dell’associazione sportiva Italian Western Academy.

Natalia Estrada oggi, sempre bella e con tanti progetti: ora è pure nonna

E poi a 47 anni è già nonna. Infatti la figlia Natalia, avuta da Giorgio Mastrota e che si chiama come lei, ha avuto una bel bambino a giugno 2018. Il piccolo si chiama Marlo. L’ex marito, intervistato durante la scorsa primavera da Caterina Balivo a ‘Vieni da Me’, ha detto sul loro matrimonio che ci fu comunque amore vero. “Col tempo però ci siamo resi conto di avere bruciato le trappe. Ci sposammo troppo presto. Ci lasciammo nel 1998. E non bene, come succede in qualunque matrimonio fallito. Poi però con il tempo ci siamo riavvicinati, e restano l’affetto ed il rispetto reciproco”.

