Maria Teresa Ruta racconta in tv un episodio della sua vita passata, una confessione struggente quella della conduttrice

Puntata molto struggente, prima delle feste di Natale, a ‘Storie Italiane’ con Eleonora Daniele. Ospite del programma di Rai Uno Maria Teresa Ruta, con la conduttrice piemontese che ha raccontato al pubblico un episodio del suo passato molto grave. Da giovane, infatti, ha svelato di aver subito un tentativo di stupro. “Furono minuti interminabili – ha spiegato il volto noto della Rai – E’ stato terribile, un episodio che ha condizionato molto il mio rapporto con gli uomini. Per tanto tempo, non ho voluto parlarne. Per vergogna, ma anche per paura”. Cinque anni dopo l’accaduto, però, ha conosciuto Amedeo Goria, altro noto giornalista Rai. L’uomo è poi diventato suo marito e i due hanno avuto una figlia, Guenda. “Gli spiegai cosa mi era successo – ha raccontato ancora Maria Teresa – Lui mi ha capito e mi ha aiutato molto. Ho iniziato ad apprezzarlo e ad avere nuovamente fiducia negli uomini”.