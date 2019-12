Fulmine a cielo sereno Giulio Golia Le Iene: il noto conduttore ed inviato della celebre trasmissione Mediaset fa sapere a tutti che lascia il programma.

Addio tra Giulio Golia e ‘Le Iene‘. Per ora soltanto provvisorio, ma la notizia ha lasciato sgomenti in tantissimi ammiratori del noto volto televisivo napoletano e della famosa trasmissione di Mediaset. Lui fa parte del cast del programma da oltre 20 anni ed il messaggio che ha rilasciato sui suoi canali personali social ha sorpreso tutti. Per un pochino lascerò a casa la mia seconda pelle“ la divisa da iene” che oramai mi accompagna da più di 20 anni . Grazie a tutti per l’affetto e la stima che ci dimostrate sempre #civediamoagennaio #grazie #abbraccioforte #liberalamente #buonefeste @redazioneiene”. Non specificati i motivi di questa separazione tra Giulio Golia e ‘Le Iene’. C’è chi ipotizza che possa centrare la scomparsa dell’amica Nadia Toffa. Con questa importante mancanza che non sarebbe stata ancora del tutto superata.

Giulio Golia Le Iene, il conduttore non spiega il motivo

Manca qualsiasi riferimento volto a giustificare questa scelta. Fatto sta che in moltissimi fans hanno scritto a Giulio chiedendogli di ripensarci. Lui è una delle colonne del programma di inchieste di Mediaset, ed è tra i più amati per il carisma, il carattere deciso, la sincerità ed anche la grande umanità mostrate da sempre.

