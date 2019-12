Diletta Leotta fidanzato, da mesi si rincorrono le voci sulla frequentazione con il pugile Daniele Scardina. Ed ora arrivano le parole di lui.

‘King Toretto’ Daniele Scardina conferma: fa coppia fissa con Diletta Leotta. I due si frequenterebbero fin dalla scorsa primavera e hanno passato le vacanze estive insieme, alle Isole Baleari. Poi più di una volta sono stati visti cenare l’uno di fronte all’altra. Eppure né lui né lei hanno mai fatto alcun annuncio ufficiale. Fino ad ora, con il pugile 27enne originario della provincia di Milan che avrebbe confermato come stia insieme all’amatissimo volto televisivo di DAZN. Lo riporta ‘Chi’, che mostra anche una foto carpita durante una cena tra i due. “Diletta ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro di me. La nostra storia è cominciata piano piano, ma ora è diventata una cosa molto importante, e negarlo è inutile”.

Diletta Leotta Scardina, i due vivono in continenti diversi ma non è un problema

Un mese fa i due si sono anche concessi una bella vacanza di qualche giorno alle Maldive. Lui aveva dichiarato: “Io e Diletta Leotta fidanzati? Non sono mai entrato nel merito, lascio che i giornali dicano la loro versione. Continuerò a tenere la cosa riservata”, disse lui alla trasmissione di Rai Radio 1 ‘Un giorno da Pecora’. Ora però l’apertura importante in tal senso. I due vivono in posti molto lontani da loro, col la Leotta di stanza a Milano e Daniele Scardina che risiede invece a Miami, in Florida. Nonostante ciò, la distanza non sembra essere un grosso ostacolo, con il pugile nativo di Rozzano che, appena può, vola subito in Lombardia anche se si tratta di dover restare in Italia per pochi giorni.

