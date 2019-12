Diletta Leotta via la biancheria: l’outfit natalizio fa impazzire il web

Diletta Leotta è una delle donne più amate dell’ultimo decennio: la nota giornalista sportiva oltre ad essere brava nel suo lavoro è una bellissima donna che, negli ultimi anni, è stata al centro dell’attenzione del web. In particolar modo da quando è approdata su Instagram, dove infiamma gli animi dei suoi followers postando sempre foto particolarmente bollenti di lei con outfit che tolgono semplicemente il fiato.

Diletta, sua madre è uguale a lei: sembrano sorelle –> LEGGI QUI

La conduttrice radiofonica non solo è stata al centro dell’attenzione quest’estate, ma ha trovato il modo per esserlo anche ora in pieno inverno, fa freddo e bisogna coprirsi di più. Ha dimostrato che anche con più strati addosso si può essere sensuali e bellissime. In un video postato nelle sue storie di Instagram, ha addosso un outfit natalizio, prettamente rosso. Ha addosso una gonna molto corta che lascia poco spazio all’immaginazione e ha un maglioncino rosso: sotto, però, non indossa il reggiseno. I suoi followers sono decisamente impazziti, hanno salvato il video che è circolato in rete ed è diventato assolutamente virale.