Un autobus è precipitato in un burrone durante la scorsa notte in Indonesia provocando la morte di almeno 25 persone ed il ferimento di altre 14.

Terribile incidente stradale durante la scorsa notte, quando un autobus è precipitato in un burrone provocando la morte di almeno 25 persone ed il ferimento di altre 14. È accaduto nel distretto della cittadina di Pagar Alam sull’isola indonesiana di Sumatra intorno alla mezzanotte, ora italiana. Secondo una prima ricostruzione riportata dai media locali e dalla redazione de Il Fatto Quotidiano, l’autobus stava attraversando un pendio tortuoso, quando improvvisamente il conducente ha perso il controllo del mezzo, probabilmente per un guasto ai freni finendo in una scarpata e schiantandosi in un torrente dopo un volo di circa 80 metri.

Indonesia, autobus precipita in un burrone e si schianta dopo un volo di 80 metri: almeno 25 morti e 14 feriti

È di almeno 25 morti e 14 feriti, il tragico bilancio dell’incidente stradale consumatosi durante la notte scorsa nel distretto della città di Pagar Alam sull’isola indonesiana di Sumatra, dove un autobus con a bordo una cinquantina di persone è terminato in una scarpata. Secondo una prima ricostruzione, riportata dai media locali e dalla redazione de Il Fatto Quotidiano, il conducente dell’autobus, partito da Bengkulu e diretto alla capitale provinciale di Palembang, avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente per un problema ai freni, mentre attraversava un pendio tortuoso in una zona in cui sono presenti una serie di brusche pendenze. Il bus è terminato nel burrone e, dopo un volo di circa 80 metri, si è schiantato in un torrente. Sul posto sono arrivati i sanitari medici e le squadre di ricerca che sono ancora impegnati nelle operazioni di soccorso. Dolly Gumara, portavoce della polizia locale ha spiegato: “Il mezzo -riporta il quotidiano britannico The Guardian– si è schiantato contro una barriera di cemento prima di cadere nel burrone. Alcune persone sono ancora intrappolate all’interno del bus e stiamo lavorando per tirarle fuori“. L’autobus è partito da Bengkulu con circa 27 persone a bordo, ma alcuni sopravvissuti hanno spiegato alla polizia che sul mezzo vi fossero circa 50 passeggeri: “Alcuni passeggeri – ha spiegato Dolly Gumara- sono probabilmente saliti lungo il percorso, quindi c’è la possibilità che manchino altre persone“.

