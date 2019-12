La cantante americana Beyoncé è una delle performer più sensuali in assoluto: ecco uno scatto particolarmente sensuale e provocante

Beyoncé è una delle cantanti più famose al mondo. A farla entrare nel cuore degli appassionati, fin dagli inizi con le Destiny’s Child, la sua voce da urlo, ma anche la sua avvenenza e le sue curve. Che oltre al marito Jay-Z, hanno stregato anche milioni di altri fan. I followers su Instagram ovviamente non le mancano di certo e i suoi scatti, non solo sul suo personale profilo, ma anche da parte di fotografi professionisti, sono sempre particolarmente accattivanti. Come in questo caso. Vediamo Beyoncé indossare un semplice slip rosso leopardato, che già di suo basterebbe ad accendere la fantasia. La t-shirt blu lascia scoperta tutta la zona del ventre e fa intravedere le sue curve in maniera piuttosto stuzzicante. Uno scatto davvero sensuale e provocante, contornato dallo sguardo della cantante che davvero non ammette repliche.