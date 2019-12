Acqua tiepida e limone al mattino: tutti i suoi benefici

In questo periodo invernale i malanni stagionali sono sempre dietro l’angolo: dal raffreddore all’influenza, purtroppo non ci risparmiano neanche durante le feste di Natale quando vorremmo essere in forma ed in salute. Ci sono tanti ottimi motivi per assumere acqua e limone: uno di questi riguarda il nostro sistema immunitario. Siamo portati a pensare che le arance ci proteggano durante questo periodo dell’anno, ma la verità è che anche il limone è fondamentale. Vanta di una concentrazione di vitamina C molto elevata.

Bere acqua e limone stimola la produzione della bile da parte del fegato, necessaria per garantire una digestione ottimale. Contribuendo quindi ad alleviare bruciore di stomaco e gonfiore con effetti positivi per la nostra linea. Assumere questa bevanda ha anche un effetto depurativo e diuretico, aiutando l’organismo a liberarsi delle tossine. Però c’è da dire che anche in questo caso il troppo stroppia: si va dai rischi di incorrere nausea e bruciori di stomaco, per non parlare dei danni apportati allo smalto dei denti.