Juventus sconfitta in Supercoppa dalla Lazio, delusione cocente per i bianconeri e per Cristiano Ronaldo: ecco la sua reazione

Si è chiuso male il 2019 per la Juventus campione d’Italia, battuta in Supercoppa dalla Lazio. A Riad, vittoria con merito per 3-1 dei biancocelesti, esattamente come due settimane fa in campionato. Punita una squadra di Sarri sottotono e capace di entrare in partita solo a tratti. Prestazione con luci e ombre anche per Cristiano Ronaldo, l’asso portoghese ha propiziato con un tiro respinto il momentaneo pari di Dybala ma per il resto non ha inciso nella fase decisiva della partita. Grande delusione per lui e per i suoi compagni, CR7 è uno che non ci sta mai a perdere e non ha nascosto il suo stato d’animo. Gesto piuttosto eloquente all’atto della premiazione, quando, dopo aver ricevuto la medaglia d’argento destinata agli sconfitti, se l’è tolta immediatamente. Anche diversi suoi compagni hanno fatto lo stesso. Una condotta vista in mondovisione che ha attirato numerose critiche sul portoghese, accusato di non saper perdere. Del resto, il cinque volte Pallone d’Oro aveva, in precedenza, disputato 11 finali in trofei vari in precedenza vincendole consecutivamente.