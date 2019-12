Disposto il ritiro, come riportato in un avviso del Ministero della Salute, di un lotto di vasetti di Filetti di alici all’olio d’oliva a marchio Conad per la presenza di istamina oltre i livelli consentiti dalla legge.

Lo scorso 20 dicembre sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato un avviso in merito al ritiro di un prodotto alimentare. Si tratta di un lotto di vasetti di Filetti di alici all’olio d’oliva a marchio Conad richiamati per rischio chimico. Nello specifico, durante i test di autocontrollo sul prodotto, sarebbe emersa la presenza di valori di istamina oltre i limiti di legge consentiti. L’istamina è una molecola organica presente nel nostro corpo i cui livelli troppo alti nell’organismo possono provocare l’insorgenza di allergie.

Leggi anche —> Ritirato formaggio grattugiato dal mercato: “Non consumatelo”

Ritiro di un lotto di Filetti di alici all’olio d’oliva: presenza di istamina oltre i livelli consentiti dalla legge

Nuovo avviso sul sito del Ministero della Salute nella sezione “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori“. La nota è stata pubblicata nella giornata di venerdì scorso, 20 dicembre, e riguarda il richiamo di un lotto di Filetti di alici all’olio d’oliva a marchio Conad venduti in vasetti di vetro dal peso netto di 150 grammi. Il lotto in questione, contrassegnato dal numero MT189 e dalla data di scadenza fissata al 08 ottobre 2020 Codice EAN: 80129011, è stato prodotto dall’azienda Zarotti SpA nello stabilimento Poseidon SH. P. K. di Shengjin, in Albania. Il motivo del ritiro dal mercato in via precauzionale del lotto, come riporta l’avviso del Ministero della Salute e quello pubblicato dal sito dell’azienda di distribuzione Conad, è la presenza di istamina oltre i valori consentiti dalla legge, emersi durante i test di autocontrollo sul prodotto. La Conad nella nota ha invitato tutti i consumatori in possesso di vasetti appartenenti al lotto interessato a riportare il prodotto presso il punto vendita che provvederà alla sostituzione o all’eventuale rimborso. L’istamina è una molecola organica presente nel nostro organismo che partecipa a diverse funzioni, tra cui alcune attività cerebrali, la secrezione gastrica e le risposte infiammatorie e allergiche. Un elevata concentrazione di istamina nel nostro corpo può portare all’insorgenza di intossicazioni alimentari o allergie.

Leggi anche —> Ritirato salume dal mercato: rischio microbiologico