“Ho dovuto dire una bugia a mia figlia”, lo confessa la mamma di Nadia Toffa, la signora Margherita Rebuffoni. Che svela anche il perché di questa scelta.

Ho dovuto mentire a mia figlia prima che morisse, per il suo bene”. Lo rivela la mamma di Nadia Toffa, Margherita Rebuffoni, nel corso di una intervista concessa qualche giorno fa al Corriere della Sera. La donna ha parlato molte volte nel corso di questi mesi di quelli che sono stati gli ultimi momenti di vita della sua amatissima figlia. La 40enne giornalista de ‘Le Iene’ venne a mancare lo scorso 13 agosto 2019, dopo oltre un anno e mezzo di lotta contro un tumore al cervello che alla fine non le ha lasciato scampo. “Perché le ho mentito? Per il suo bene, per farla stare il più comodamente possibile, cercando di alleviare le sue sofferenze”.

Nadia Toffa mamma: “Si era innamorata di un uomo”

La mamma di Nadia Toffa rivela: “A mia figlia dissi che non stavo bene e che mi sarebbe servito un ricovero in una clinica specializzata. La struttura si chiama ‘Domus Salutis’, ed a lei chiesi di accompagnarmi. Ben consapevole del fatto che avrebbe accettato, alla fine ci siamo recate lì. Ci eravamo ripromesse di non lasciarci mai”. E qual è la particolarità in tutto ciò? “La Domus Salutis è una clinica specializzata nel ricovero di pazienti ormai in stadio terminale. Mentii per lei, per farla andare lì. Nadia non era assolutamente consapevole di che tipo di posto fosse quello. Poi è morta proprio in quella clinica”. Infine un altro aspetto fino ad ora non conosciuto. “Aveva deciso di allontanare tutti coloro che le volevano bene, per non farli soffrire. Per non far vedere loro in che stato si era ridotta. Tra questi c’era anche un uomo dolcissimo del quale si era innamorato. E che aveva compreso benissimo, rispettando la sua scelta”.

