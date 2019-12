Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 23 dicembre 2019. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Ultime piogge residue su Puglia centrale e tra Calabria meridionale e Sicilia settentrionale. Deboli nevicate sulle zone alpine oltre i 1400 metri, più intense sulla Val d’Aosta. Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre regioni d’Italia, con temperature minime tra 5 e 10° al Nord, tra 7 e 13°C al Centro-Sud. Nei prossimi giorni assisteremo ad un rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centro-meridionale, così che le feste di Natale si preannunciano all’insegna del bel tempo prevalente con temperature in aumento, salvo qualche disturbo su Alpi e basso Tirreno e con Maestrale ancora teso al Centro-Sud.

Martedì 24 dicembre cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, salvo fenomeni sparsi sulle località alpine nelle prime ore della giornata. Temperature massime comprese tra 10 e 15°C, di poco superiori sulle regioni dell’estremo Sud e sulle Isole maggiori. Nel corso della tarda serata di domani piovaschi passeggeri sulla Calabria tirrenica.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Milano si segnalano rallentamenti sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. In A1 Milano-Bologna coda tra Bivio A1/Tangenziale Ovest MI e Inizio A1 Milano-Napoli per lavori in corso.

Tra Genova e Savona rallentamenti sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 38.2 – direzione: Genova) tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per incidente.

Nei pressi di Parma coda di 3 km sulla A1 Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza per incidente. Entrata consigliata verso Bologna: Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Milano: Fiorenzuola.

Nell’area di Roma si registra traffico rallentato sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Coda tra fine Complanare e inizio Complanare per incidente.

Sulla A3 Napoli-Salerno coda in uscita a Napoli Centro provenendo da Salerno. Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 55 – direzione: Salerno) coda di 3 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.