Mara Venier, nonostante abbia condotto l’ultima puntata di Domenica In in modo impeccabile, era visibilmente preoccupata: ecco perché.

Chi ha assistito all’ultima puntata di Domenica in ha notato che la conduttrice, Mara Venier, sembrava insolitamente preoccupata. Chi conosce “la zia Mara” perché la segue sempre nei suoi programmi sa che di solito la donna è invece allegra e spensierata. Che cosa la turbava ieri, 22 dicembre 2019?

Mara Venier preoccupata a Domenica In: il motivo è serio

La conduttrice del programma della domenica di Rai1 era preoccupata per la salute di suo marito. L’imprenditore Nicola Carraro ha avuto un grave problema: è stato lui stesso a farlo sapere tramite il suo contatto Instagram @provo2000, su cui ha condiviso il seguente post rivelatore (l’articolo continua dopo il post).

L’uomo è stato ricoverato per due settimane a causa di una congestione polmonare, un problema non da poco. Carrara non ha perso la sua ironia. Nello stesso post ha commentato la clamorosa sconfitta del Milan per 5-0. Nicola sembra stare meglio e infatti ha postato una foto scattata alla moglie in aeroporto.

#fotoatradimento : stazione centrale si parte leggermente carichi 😊

