Le Iene nel mirino per uno scherzo: “Chiuso in un cassonetto”

Le Iene sono finite nel mirino per lo scherzo fatto al noto Ken Umano, Angelo Sanzio, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il ragazzo è stato portato alla Mediaset con la scusa di dover girare un video con Cristiano Malgioglio ed è stato messo in un cassonetto con l’inganno, gli avevano detto che si trattava di un oggetto di scena quando ovviamente non era così. È stato poi trasportato in una discarica e sono fatti scoppiare dei petardi che lo hanno spaventato. Sul web si sono lamentati in molti per lo scherzo troppo pesante che è stato fatto al ragazzo e il programma è finito nel mirino per aver esagerato.

