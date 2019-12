Le Donatella, lato B da urlo: le gemelle fanno impazzire i social

Silvia e Giulia Provvedi sono conosciute come Le Donatella, e negli ultimi anni hanno partecipato a vari reality che le hanno rese amatissime dal pubblico. Le due gemelle hanno lo stesso aspetto e si distinguono per il colore dei capelli diverso e per i loro caratteri completamente opposti. Le due ragazze sono bellissime e spesso fanno impazzire i social con i loro scatti bollenti, ma in particolar modo l’ultimo che hanno postato ha scatenato gli spiriti dei suoi followers.

Nello scatto in questione le due sorelle sono in intimo, di spalle e con il lato B in bella mostra. In mano hanno delle bottiglie di spumante che rende la foto più natalizia in questi giorni di festa. Inutile dire che la foto ha raggiunto il picco di likes in pochissimo tempo, per non parlare della valanga di commenti che le due sorelle hanno ricevuto sotto lo scatto in questione. Attualmente Silvia e Giulia fanno parte del muro di All Together Now e i loro fans possono vederle grazie a questo programma che va in onda su canale cinque.