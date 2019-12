Bella storia dagli USA riguardante la Lamborghini. Padre e figlio da sempre molto appassionati della casa automobilistica italiana, hanno lavorato a lungo alla realizzazione nel proprio garage di una carrozzeria di Aventador. Un lavoro portato avanti grazie all’acquisto di una stampante 3D con la quale il padre ha cercato di creare una carrozzeria da poggiare su un’auto già esistente. La storia di questa passione nei confronti della supercar italiana è arrivata fino alla casa di Sant’Agata Bolognese che ha voluto omaggiare i due con un regalo per i giorni di Natale.

Una Lamborghini in regalo a due appassionati

Alcune mattine fa, quando i due sono andati ad aprire il proprio garage, si sono trovati di fronte una reale Aventador SV che sarà a disposizione di padre e figlio per alcuni giorni. Un’automobile con la quale potranno viaggiare per alcuni giorni. Sterling e Xander, i nomi dei due protagonisti della storia, hanno espresso tutto il loro entusiasmo per il regalo arrivato. La Lamborghini ha poi pubblicato il video della storia con il racconto della famiglia e della decisione da parte della società di regalare un sogno ai due per Natale.