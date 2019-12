La Lamborghini ha voluto festeggiare un 2019 pieno di soddisfazioni dal punto di vista del mercato con 10 supercar che hanno effettuato la Lamborghini Christmas Drive. Dieci supercar dell’azienda italiana, con modelli selezionati tra Huracan, Aventador ed Urus, hanno effettuato un viaggio dalla casa di Sant’Agata fino all’Alto Adige per un percorso tra la neve che dà un tocco di natalizio. Un tracciato che ha portato le 10 automobili della società italiana in percorsi naturali con viste mozzafiato tra paesaggi innevati arrivando fino ad un’altezza da 2275 metri.

Lamborghini Christmas Drive, 10 supercar per la festa di Natale

Un viaggio che la Lamborghini ha effettuato per festeggiare i grandi numeri di quest’anno che va a concludersi con la vendita di circa 8000 auto andando a superare in maniera decisa le 5400 dell’anno precedente. Ottimi risultati anche per quello che riguarda la sezione MotorSport con successi della casa italiana. Buoni i numeri anche per quello che riguarda i social network. La pagina della Lamborghini è infatti passata da 24 milioni di followers a circa 38 nel giro di pochi mesi.