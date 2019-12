Si ricompone la coppia Lamberto Sposini Cesara Buonamici, con i due che si rivedono dopo tanti anni passati insieme al TG5

I giornalisti Lamberto Sposini e Cesara Buonamici si ritrovano. Dopo essere stati per lungo tempo colleghi all’interno della redazione del TG5, il 67enne di Foligno e la 62enne di Fiesole sono stati protagonisti di un lieto incontro. Come noto, lui venne colpito nel 2011 da un ictus con susseguente emorragia cerebrale che lo ha fortemente debilitato dal punto di vista fisico. Da allora Sposini ha dovuto rinunciare alla carriera, per ritirarsi a vita privata. Ora spunta su Instagram uno scatto che ritrae lui e la Buonamici insieme, con la didascalia che dice tutto: “Cesara e le risate“. È quando scritto proprio dall’amatissimo Lamberto, che è tornato a postare sul proprio profilo personale dallo scorso mese di luglio. E questa foto con il mezzobusto femminile più conosciuto del telegiornale di Canale 5 ha fatto il pienone di ‘mi piace’ e di commenti di entusiasmo da parte degli utenti.

I due si sono rivisti per scambiarsi vicendevolmente gli auguri per un buon Natale. La vicenda dell’ictus, sopraggiunto poco prima di una puntata de ‘La Vita in Diretta’ della quale Lamberto Sposini era il conduttore, ha assunto dei toni controversi. Infatti la famiglia del giornalista ha inoltrato una richiesta di risarcimento danni alla Rai, accusata di avere fatto scattare i soccorsi con colpevole ritardo ai tempi. Ci volle quasi un’ora prima di soccorrere Sposini all’insorgere del suo malore.

