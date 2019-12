La verità sulla morte di Ylenia Carrisi è a conoscenza del padre. Albano sa tutto: “Ho bevuto per raccontare tutto ciò che so”

La morte di donna Jolanda, la mamma di Albano Carrisi ha riaperto una ferita che mai sparirà. La scomparsa della figlia Ylenia. In questi lunghi anni, il cantante ha sempre mostrato forza e positività, nonostante tutto. Ha proseguito il suo lavoro senza, tuttavia, mai aprirsi su quello che è effettivamente accaduto alla giovane Ylenia. Dopo anni di silenzio, Albano ha riconosciuto di sapere la verità e di parlarne. La scomparsa della primogenita è diventata oggetto di discussione in occasione di una passata intervista riportata da Kontrokultura: “Già una volta, sotto l’effetto di stupefacenti, era entrata nel Mississippi, rischiando la vita. Ho nutrito per anni la speranza, ma oggi so che se n’è andata tra le acque di quel fiume. Ho bevuto fino a stordirmi prima di aggiungere alla mia autobiografia la parte sulla scomparsa di mia figlia Ylenia. Poi ho chiamato il giornalista che ha collaborato con me alla stesura del libro, e ho dettato. Non ho neppure voluto rileggerlo”.

La verità sulla morte di Ylenia celata per tanti anni

Albano quindi afferma che la figlia non sarebbe scomparsa, ma è morta nelle acque e tra le onde terribili di un fiume. Una verità celata negli anni, forse anche perchè nel frattempo sono accadute tante cose che hanno riguardato la famiglia. Dalla separazione con la moglie Romina, alla relazione con Loredana Lecciso, poi terminata dopo alcuni anni. Infine, la morte della mamma che ha forse riaperto delle ferite. Una scossa nella vita di Albano e dei Carrisi che ha mosso l’animo del cantante. La verità sulla morte di Ylenia lascia sorpresi i tanti fan che credevano nella scomparsa della giovane e bella ragazza.

Leggi anche > Albano e Romina rottura per Sanremo?

Leggi anche > Albano in lutto, è morta la madre