L’ad Ferrari Louis Camilleri ha confermato che per il prossimo anno le risorse a disposizione della squadra corse verranno incrementate.

In occasione del solito pranzo di Natale organizzato a Maranello dalla Scuderia, l’amministratore delegato del marchio modenese ha rivelato che per cercare di raggiungere e superare la Mercedes, il budget a disposizione del boss Binotto sarà aumentato e non di poco, si parla infatti di 400 milioni di dollari in totale.

Obiettivo del Cavallino è quello di chiudere al meglio il primo capitolo dell’era ibrida e cominciare il 2021 della rivoluzione regolarmente nel segno della gloria.

Per proteggersi dal famoso e chiacchierato “tetto di spesa”, che verrà introdotto tra due stagioni proprio per non far scappare le equipe di punta e affondare i piccoli, la Ferrari ha dunque deciso di aprire i cordoni della borsa senza porsi limiti.

“La nostra azienda è un corpo unico, il che significa che i guadagni provenienti dalla produzione possono essere riutilizzati per le corse“, ha spiegato Camilleri.”Di conseguenza siamo pronti ad incrementare i fondi a disposizione sia per quanto concerne il capitale umano, sia in termini di infrastrutture, così da farci trovare pronti per le sfide del futuro“.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI