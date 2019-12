I familiari raccontano Gaia, la ragazza stroncata da un incidente mortale. Parla il padre rimasto completamente paralizzato

Una morte precoce, in un maledetto incidente mortale e la vita di Gaia è volata via in moto, con il padre, rimasto poi paralizzato. Un sms per avvertire la famiglia che nulla era come prima: “La nostra piccola è volata in cielo”. “Gaia aveva già la valigia pronta – afferma la zia – nella sua cameretta, stava per partire con la mamma per le vacanze. Questione di giorni, un viaggio in Europa, per riposarsi, approfittando della pausa dalle lezioni.” Quelle vacanze non saranno mai realtà. Rimane una valigia con i sogni di Gaia e tanto dolore. A lei che piaceva correre con gli amici sotto la pioggia, il destino gli ha lasciato la fine proprio correndo, sotto l’acqua, su una moto, in un incidente mortale. Ricordo di avere ricevuto un messaggio alle 4 di notte da mio fratello – dice la zia – Gaia è andata in cielo, c’era scritto. Nella confusione, data l’ora, ho pensato fosse un modo per dire che era partita in aereo, un modo un po’ melodrammatico magari. Poi ci siamo sentiti con Edward. E ho capito tutto. I genitori si erano separati quando era ancora piccola – ricorda zia Patricia – poi l’incidente in moto del padre, otto anni fa. Cose che segnano. Lei viveva con la mamma, ma ha sempre avuto la forza di reagire, di trovare il sorriso anche nei momenti più duri”.

I sogni spezzati in un incidente fatale

Sognava di vedere Miami e poi andare a Londra, la meta preferita di tanti giovani in cerca di sogni e speranze lontano dall’Italia. Aveva un fidanzatino di nome Edoardo e diceva di credere all’amore a prima vista. Poi anche lo sport. Gaia fino all’anno scorso faceva canottaggio per la Tevere Remo, altro circolo storico dell’Urbe. Ora giocava a pallavolo. Sogni spezzati e una vita da giovanissima, senza fronzoli per la testa, in un incidente mortale, l’ennesimo sulle strade italiane.

