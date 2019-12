Spunta un mistero sull’incidente stradale in cui sono morte due 16enni a Roma: la mamma di una di esse lancia un accorato appello.

Due ragazze, Camilla Romagnoli e Gaia von Freymann, entrambe di 16 anni, sono morte investite da un’auto a Roma.

La madre di Camilla ha dichiarato che da questa storia si aspetta giustizia per la figlia, ma non vendetta. Questo ha riportato l’avvocato Cesare Piraino che ha sottolineato il dolore dei genitori e della sorella della ragazza, che attendono compatti l’esito dell’esame autoptico per accertare la dinamica dei fatti.

Incidente delle due 16enni a Roma: la madre di Gaia lancia un appello

Questo tipo di incidenti è molto frequente a Roma, che ha il primato per la morte di pedoni, a quanto riportato dal Tg5. L’ultimo messaggio di Camilla era stato inviato prima della mezzanotte. La madre le aveva scritto per farle notare che si era fatto tardi e lei aveva risposto con un “Mamma, tranquilla, sto tornando”.

Quando la madre non l’ha vista arrivare ha chiesto alla sua figlia maggiore, di 22 anni, che ha il telefono accoppiato con Camilla, di verificarne la posizione. Il cellulare della 16enne era fermo in una cella in corso Francia. Dopo che la figlia maggiore l’ha avvisata di un incidente da quelle parti, la madre di Camilla è corsa lì e ha verificato con i suoi occhi la tragedia accaduta alla figlia.

“Dovevo morire io, non lei a sedici anni. E’ ingiusto. Una vita spezzata, avevamo tanti progetti” sono le parole disperate della donna.

Dalla madre della seconda vittima, Gaia, arriva un appello. Della ragazza non è stato ritrovato l’iPhone 8, che aveva una cover rossa. Gaia aveva con sé il telefono in tasca, come gli altri effetti personali, ma non è stato ritrovato. Sua madre ha lanciato un appello a chiunque ne sappia qualcosa.

