La coppia Gigi D’Alessio Anna Tatangelo è sempre parsa felice, almeno fino ad oggi. Si vocifera di una nuova, possibile rottura: gli indizi.

Il rapporto Gigi D’Alessio Anna Tatangelo sembra andare avanti più forte che mai. Sembra, perché ora secondo alcuni starebbero sorgendo avvisaglie di qualche possibile crepa. Dopo un periodo di crisi che aveva fatto seguito ad oltre dieci anni di relazione – durante la quale è nato anche un figlio nel 2010, Andrea – la coppia più acclamata della musica italiana contemporanea è tornata insieme. Il loro amore era sorto nel 2005 per poi essere ufficializzato solamente a fine 2006. Poi nel 2017 ecco una pausa di riflessione, superata all’incirca un anno fa. Ora il cantautore napoletano, che ha 52 (20 in più della sua compagna) ha parlato di questa relazione a ‘Domenica In’, nella puntata andata in onda in diretta il 22 dicembre 2019. Con Gigi c’era anche il concittadino Nino D’Angelo. I due hanno presentato la imminente tappa del loro tour, che avverrà il 26 dicembre. “Per me il Natale non è mai una giornata facile, visto che a 18 anni persi mia mamma proprio tra la vigilia ed il 25 dicembre”, rivela Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio Anna Tatangelo, lui dalla Venier non spende neppure una parola su di lei

“Quella che per tanti è una festa di gioia per me porta solo questo brutto ricordo. Questa tristezza che porterò per sempre dentro di me non andrà mai via. Ma esperienze come questa servono per farti capire che ci vuole responsabilità. Che bisogna crescere ed affrontare le avversità. Se hai figli e nipoti, è compito tuo far si che per loro il Natale sia sereno”. L’artista napoletano prosegue. “Non bisogna trasferire su di loro la malinconia. Io mi impegno sempre per regalare loro delle belle giornate, per questo mi piace organizzare delle feste in casa con tutti i parenti”. Ma Gigi D’Alessio non ha parlato neanche di sfuggita di Anna Tatangelo. Ed in molti si sono chiesti per quale motivo. C’è anche chi parla ora di una possibile nuova crisi. Specialmente in virtù del fatto che lei di recente, sempre su Rai 1, aveva dichiarato tra il serio ed il faceto che “Gigi a casa è un pò meno simpatico”.

