Arriva lo spumante per gli appassionati di moto e Ducati in particolare. La casa di Borgo Panigale, in collaborazione con Contadi Castaldi Winery ha dato vita al proprio spumante. Il Ducati Brut Race arriva da una collaborazione tra le parti nata nel 2016 e che ha dato il via a questo nuovo progetto ‘con bollicine’. Un’idea regalo per quelli che sono gli appassionati di moto e di spumanti, da poter consumare in occasione delle festività natalizie e Capodanno in particolare, quando è usanza bere un goccio di spumante per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Per tutte le informazioni sulle novità delle auto e moto CLICCA QUI

Ducati, arriva lo spumante Brut Race

Una nuova collaborazione che vede il mondo dei motori e quello dei vini che dona un’idea regalo per gli appassionati in vista delle prossime due settimane di festività natalizie. Di seguito il post pubblicato dall’azienda sul proprio canale Facebook.