Bella e preparatissima, Diletta Leotta in Atalanta Milan riesce ancora una volta ad incollare su di sé gli occhi di tutto lo stadio

Diletta Leotta su Instagram è una star assoluta, ma anche allo stadio riscuote una popolarità notevole. Volto di punta dell’emittente DAZN da ormai due stagioni calcistiche, la 28enne catanese aveva già acquisito una notevole popolarità nel corso della sua precedente esperienza lavorativa a Sky Sport. Qui conduceva il programma ‘Diletta Goal’ e già aveva messo in luce tutta la sua avvenenza. Oltre naturalmente alle conclamate competenze professionali. Adesso abbiamo potuto ammirare Diletta Leotta a Bergamo, dove ha condotto il collegamento a bordo campo per Atalanta Milan. E non è un caso forse che a seguire la ‘Dea’ ci fosse un’altra dea. Questo è il gioco di parole che i tifosi di casa hanno composto per elogiare la bellissima siciliana. Infatti l’Atalanta è chiamata anche ‘la Dea’ per via del suo stemma sociale. Che rappresenta la ninfa greca Atalanta. Per i supporters orobici è stata una giornata da infiocchettare ed incorniciare.

Visualizza questo post su Instagram Ultima domenica, ci rivediamo nel 2020 👋🏻⚽🎤❤️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 22 Dic 2019 alle ore 8:17 PST

Diletta Leotta, è lei il gol più bello di Atalanta Milan

Oltre al 5-0 con il quale Papu Gomez e compagni hanno schiantato il Milan, anche la presenza della Leotta ha reso tutto più bello. “Diletta Leotta e vittoria dell’Atalanta, giornata perfetta”. “Diletta, sei la nostra Dea”. Questi sono i complimenti più gettonati circolati all’indirizzo di lei sui social network”.

