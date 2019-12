Il team principal della Alfa Romeo, Frederic Vasseur, promuove i suoi due piloti riconfermati anche per il 2020: Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi

La Alfa Romeo non va in cerca di piloti più blasonati. Anzi. Il team principal Frederic Vasseur è più che soddisfatto dalla sua attuale coppia formata dal 40enne Kimi Raikkonen, ultimo campione del mondo nella storia della Ferrari, e da Antonio Giovinazzi, prodotto del vivaio della Driver Academy di Maranello.

Pensare di attirare nomi più pesanti resta un sogno inutile: “A che cosa servirebbe?”, si è chiesto Vasseur ai microfoni del quotidiano svizzero Blick. “Non voglio piloti diversi che, dopo tre gare con noi, rimarrebbero così frustrati da andarsene. Per i nostri obiettivi, che sono il sesto o il settimo posto nel 2020, abbiamo bisogno di due piloti che si trovino bene con noi su questo percorso”.

Alfa Romeo promuove i due piloti

E il boss del Biscione non ha dubbi che questi piloti siano i suoi due attuali portacolori, non a caso riconfermati in blocco anche per il prossimo campionato. “Antonio è migliorato molto dopo la pausa estiva e Kimi correrà con noi finché vorrà”, ha proseguito.

Il dubbio sul rinnovo aveva in effetti riguardato soprattutto Bon Giovi, che nel 2019 ha raccolto solamente 14 punti in classifica contro i 43 di Iceman. “Ma non sono i punti che contano”, ha messo in chiaro Vasseur. “Alla fine quello che conta è solo la posizione in classifica”.

E per il futuro? Il team principal della Alfa Romeo è sicuro che il 2020 sarà un anno di altre grandi voci di mercato piloti in vista dell’inizio della nuova era della Formula 1 che inizierà nel 2021. “Probabilmente ci saranno molte indiscrezioni”, ha concluso, “ma non voglio commentare”. Per ora avanti con Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, poi si vedrà.

