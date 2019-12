MotoGP | Marc Marquez in questi anni, delle sue 82 vittorie nel Motomondiale per ben 11 volte ha battuto Valentino Rossi, la sua vittima preferita.

Marc Marquez in questi anni ha messo a segno numeri importanti. Lo spagnolo, oltre agli 8 titoli, infatti ha portato a casa: 134 podi, 90 pole, 72 giri veloci e 82 vittorie. Per ottenere queste 82 vittorie però il talento di Cervera ha dovuto spesso sfidare piloti di alto livello, alcuni in più di un’occasione.

Come riportato da “Motorsport.com”, a sorpresa, tra i rider più battuti da Marquez nel Motomondiale, nonostante abbiano corso sinora solo un anno nella stessa categoria c’è Fabio Quartararo, che per 5 volte ha chiuso alle spalle dell’iberico. Non è andata meglio però a Pol Esparagaro, che contro il connazionale ha gareggiato anche nelle serie minori arrivandogli dietro in 8 occasioni.

Marquez batte Rossi 11-3

In questa speciale graduatoria compare anche Andrea Dovizioso che, così come Jorge Lorenzo, è stato battuto ben 8 volte. Al secondo posto, invece c’è il suo ex compagno di team Dani Pedrosa, che in 9 frangenti gli è arrivato alle spalle.

A sorpresa però la vittima preferita di Marc Marquez sembra essere Valentino Rossi che è arrivato dietro di lui ben 11 volte. Viceversa il Dottore ha battuto lo spagnolo in sole 3 occasioni da quando è arrivato in MotoGP: Assen 2013, Assen 2015, Barcellona 2016.

Antonio Russo